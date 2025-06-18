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США подняли боеготовность войск на Ближнем Востоке

Это касается в том числе военных баз, расположенных в Объединённых Арабских Эмиратах, Иордании и Саудовской Аравии.

Источник: Аргументы и факты

По данным The New York Times, вооружённые силы США на Ближнем Востоке переведены в режим повышенной боевой готовности.

Это касается в том числе военных баз, расположенных в Объединённых Арабских Эмиратах, Иордании и Саудовской Аравии. Издание уточняет, что в этом регионе сосредоточено свыше 40 тысяч американских военнослужащих.

Ранее СМИ сообщили, что Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке в случае вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном.