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Иран подготовил ракеты для ударов по базам Вашингтона на Ближнем Востоке

Иран готовится к потенциальным ударам по американским военным объектам на Ближнем Востоке, если Соединённые Штаты вмешаются в текущий конфликт между Израилем и Тегераном. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники в американских структурах.

Источник: Life.ru

По информации издания, иранская сторона уже подготовила ракеты и другое вооружение для возможной атаки. В первую очередь под удар могут попасть американские базы в Ираке. Кроме того, источники не исключают, что Тегеран может предпринять попытку блокировки Ормузского пролива — одного из ключевых транспортных маршрутов в Персидском заливе, чтобы изолировать американские корабли.

Представители американской администрации признали, что Иран способен оперативно приступить к действиям, без длительной подготовки. В настоящее время силы США в регионе находятся в состоянии повышенной боевой готовности. По данным NYT, на Ближнем Востоке размещено более 40 тысяч американских военных.

Ранее сегодня сообщалось, что Иран нанёс ракетный удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад», расположенной неподалёку от Тель-Авива. В результате погибло многих израильских военнослужащих, включая офицеров.