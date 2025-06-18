Украинка, грузинка или британка. Кто на самом деле новая глава MI6 Блейз Метревели

Как и полагается в случае с главой разведки, информации о Блейз Метревели в Сети очень мало. В юности жила с отцом в Гонконге. Высшее образование получала в Англии: училась в Кембридже на социального антрополога. К разведке присоединилась в 1999 году: работала на Ближнем Востоке и в материковой Европе. Занимала различные руководящие должности, сначала в MI5 (служба внутренней безопасности), потом в MI6. В настоящий момент трудится главой отдела Q, где занимаются инновациями и технологиями. Говорят, Блейз Метревели является специалистом по искусственному интеллекту, гибридным войнам и кибербезопасности. Ещё в Сети мелькает информация, что она любит привлекать к работе «нейроразнообразных людей», то есть страдающих психическими заболеваниями. На груди у неё орден Святого Михаила и Павла — одна из главных британских наград.