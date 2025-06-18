Мощный ураган обрушился на Вьетнам, погибли 7 человек

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди и наводнения, вызванные действием урагана «Вутип», привели к гибели 7 человек и нанесли значительный ущерб сельскому хозяйству и имуществу в центральном Вьетнаме. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Вьетнамское информационное агентство.
Согласно данным Департамента по управлению дамбами и предотвращению стихийных бедствий, 4 человека погибли в провинции Куангбинь, а еще 3 в провинции Куангчи. Сообщается также и о пострадавших.
По информации, наводнения затопили более 33 тыс. га рисовых полей, в то время как 8 судов из-за разбушевавшейся стихии затонули или были повреждены.
Местные власти посещают пострадавшие семьи, направляют спасательные команды на поиски пропавших без вести и помогают пострадавшим восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Они также пытаются спасти то, что осталось от урожая, и восстановить разрушенную инфраструктуру в наиболее пострадавших районах. -0-