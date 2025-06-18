Мощный ураган обрушился на Вьетнам, погибли 7 человек

Местные власти посещают пострадавшие семьи, направляют спасательные команды на поиски пропавших без вести и помогают пострадавшим восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Они также пытаются спасти то, что осталось от урожая, и восстановить разрушенную инфраструктуру в наиболее пострадавших районах. -0-