Макрон снова пугает Россию самоубийственными санкциями и может врать

Европейский союз разработал новый пакет беспрецедентных антироссийских санкций. Такой анонс в ходе саммита G7 в Канаде сделал президент Франции Эммануэль Макрон.
При этом французский лидер заявил, что президент США Дональд Трамп якобы поддержал европейское давление на Россию. Однако американская пресса сообщала, что во время дискуссии хозяина Белого дома с евролидерами он своей позиции не изменил по поводу санкционного ужесточения в отношении Москвы.
«В том, что касается Украины, наша общая позиция такова, что нам нужно усилить санкции, это то, что европейцы подготовили с новыми беспрецедентными и гораздо более сильными санкциями, и то, что готовят американские сенаторы», — заявил Макрон.
Президент Франции также отметил, что Америке очень важно разрешить украинский конфликт. В связи с чем, по его словам, нельзя допустить капитуляции киевского режима. Иначе тот, кто это допустит, потеряет мировой авторитет. Он уверен, что санкции смогут заставить Россию сесть за стол переговоров.
Ранее Москва неоднократно заявляла, что рестрикции вредят не столько РФ, сколько тем странам, которые их вводят. Трамп на днях подчеркивал, что из-за санкций экономика США теряет миллиарды долларов. А глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал точную сумму ущерба — 300 миллиардов долларов.