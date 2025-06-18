Трамп отказался от идеи организовать встречу чиновников США и Ирана, чтобы попытаться достичь сделки

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп пока не рассматривает возможность проведения встречи американских чиновников с представителями Ирана. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.
По данным CNN, американский президент отказался от идеи направить высокопоставленных чиновников США в «условленное место на Ближнем Востоке» для встречи с иранцами и попытки договориться о сделке.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп предложил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу попробовать встретиться на нынешней неделе с представителями исламской республики. −0-