В ЕК выступили против понижения цен на нефть РФ из-за конфликта Израиля и Ирана

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отказаться от понижения лимита цен на приобретение нефти у российских поставщиков в рамках политики санкционного давления. Ее слова приводит телеканал France 24.
«…В последние дни мы видели, что цена на нефть выросла, так что потолок на нынешнем уровне выполняет свою функцию», — заявила Урсула фон дер Ляйен.
Как указали на France 24, причиной изменения решения руководителя еврокомиссаров стал затянувшийся ирано-израильский конфликт. Если раньше регион мог позволить себе широкий доступ к «черному золоту» и стремиться усиливать санкционное давление на российских поставщиков, то сейчас появился риск полноценного дефицита данного энергоресурса.
В настоящий момент присоединившиеся к рестрикциям в отношении РФ страны приобретают у нее один баррель нефти по цене в 60 долларов. По мнению ряда экспертов, средняя стоимость углеводорода на мировом рынке в ближайшие месяцы может вырасти с 75 долларов до 300 — в своем авторском материале корреспондент «МК» постаралась определить правдоподобность этих прогнозов.