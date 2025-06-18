В ЕК выступили против понижения цен на нефть РФ из-за конфликта Израиля и Ирана

В настоящий момент присоединившиеся к рестрикциям в отношении РФ страны приобретают у нее один баррель нефти по цене в 60 долларов. По мнению ряда экспертов, средняя стоимость углеводорода на мировом рынке в ближайшие месяцы может вырасти с 75 долларов до 300 — в своем авторском материале корреспондент «МК» постаралась определить правдоподобность этих прогнозов.