Мерц заявил об оптимистическом настроении после заявления США о санкциях против РФ: к чему пришли на саммите G7

Соединенные Штаты могут одобрить новые антироссийские санкции. Ограничительные меры обсудили на прошедшем в Канаде саммите G7. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил в соцсети, что ждет введения санкций США против Москвы.
По его словам, Вашингтон не отказался от нового пакета ограничительных мер. При этом канцлер подчеркнул, что его оптимизм в отношении этого вопроса «сдержанный».
«Я возвращаюсь в Германию со сдержанным оптимизмом, что и в США будет решение о введении новых санкций против России», — написал Фридрих Мерц.
Американский лидер Дональд Трамп, тем временем, сообщил, что Вашингтон пока не будет принимать соответствующее решение. Он считает, что стоит дождаться подписания мирной сделки по Украине. По словам Дональда Трампа, санкции дорого обойдутся США.