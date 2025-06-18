Сийярто: Венгрия продолжит борьбу против инициативы Брюсселя по запрету нефти и газа из России

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия не согласна с предложением Еврокомиссии о запрете на поставки нефти и газа из России начиная с 2028 года и продолжит борьбу против этой инициативы, подготовленной в интересах Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя публикацию документа Еврокомиссии, который еще должен быть утвержден Советом ЕС. Об этом сообщает ТАСС.
Глава МИД напомнил, что 16 июня Венгрия и Словакия на заседании Совета по энергетике ЕС в Люксембурге заблокировали принятие заявления в поддержку плана Еврокомиссии. «В ходе вчерашних дебатов мы ясно дали понять, что это неприемлемо для Венгрии, и мы боремся против этого плана Брюсселя. Однако сегодня Европейская комиссия во главе с председателем Урсулой фон дер Ляйен выступила с нормативным предложением, которое представляет собой юридически оформленный текст, направленный на то, чтобы сделать невозможным покупку природного газа и нефти у России», — сказал Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook.
«Это законодательство предусматривает, что закупки природного газа у России по краткосрочным контрактам будут запрещены с начала следующего года, а по долгосрочным контрактам — с начала 2028 года. Закупки российской нефти они хотят прекратить также с начала 2028 года», — уточнил министр.
В то же время в документе Еврокомиссии не предусмотрен запрет на поставки российского ядерного топлива для АЭС. По мнению Сийярто, это объясняется тем, что «атомная промышленность в Западной Европе и России тесно интегрирована». «Существует много совместных разработок западноевропейских и российских компаний в атомной отрасли, поэтому никакой угрозы для закупок ядерного топлива пока нет», — добавил глава МИД.
Сийярто подчеркнул, что план Еврокомиссии, выдвинутый фон дер Ляйен под давлением Зеленского, приведет к резкому росту цен на энергоносители и нанесет ущерб экономике не только Венгрии, но и всей Европы. «Это предложение серьезно нарушает наш суверенитет, поскольку базовый договор о функционировании Евросоюза предусматривает, что государства — члены обладают полной компетенцией в энергетической политике и никто не имеет права диктовать им, из каких источников, в каком количестве, когда и у кого они могут покупать энергоносители», — заявил министр.
Он уточнил, что если предложение Брюсселя вступит в силу для всех стран ЕС, то Венгрия должна будет отказаться от долгосрочных контрактов с Россией, в соответствии с которыми она получает нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба», а основную часть газа — по трубопроводу «Турецкий поток» и его продолжению через Болгарию и Сербию.
«План “фон дер Ляйен — Зеленского” подрывает нашу энергетическую безопасность. Он приведет к росту цен на жилищно-коммунальные услуги и вынудит венгерские семьи платить в два раза больше за электроэнергию и в три раза больше за газ. Это неприемлемо, мы будем бороться против плана Брюсселя и защищать энергетическую безопасность Венгрии», — заверил Сийярто. -0-