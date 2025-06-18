Сийярто: Венгрия продолжит борьбу против инициативы Брюсселя по запрету нефти и газа из России

Глава МИД напомнил, что 16 июня Венгрия и Словакия на заседании Совета по энергетике ЕС в Люксембурге заблокировали принятие заявления в поддержку плана Еврокомиссии. «В ходе вчерашних дебатов мы ясно дали понять, что это неприемлемо для Венгрии, и мы боремся против этого плана Брюсселя. Однако сегодня Европейская комиссия во главе с председателем Урсулой фон дер Ляйен выступила с нормативным предложением, которое представляет собой юридически оформленный текст, направленный на то, чтобы сделать невозможным покупку природного газа и нефти у России», — сказал Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook.