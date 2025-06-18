Израиль на фоне ударов по Ирану продлил визы иностранцам до 30 сентября

Израильские власти приняли решение продлить срок действия виз для иностранцев, находившихся в стране на момент начала конфликта с Ираном.
Согласно заявлению Управления народонаселения и миграции, все визы, действительные на 12 июня 2025 года, автоматически продлеваются до 30 сентября того же года.
Мера охватывает широкий спектр визовых категорий — от туристических и рабочих до студенческих, волонтёрских и разрешений на воссоединение семей. Ведомство отдельно отметило, что продление происходит без необходимости личного обращения в отделения МВД.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал военную попытку смены власти в Иране крупнейшей из возможных ошибок.