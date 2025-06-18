Йеменские хуситы сделали решительное заявление о войне с Израилем

Стало известно о поддержке йеменскими хуситами противостояния Ирана с Израилем. Представители движения «Ансар Аллах» вступят в конфликт на стороне исламской республики, заявил член политбюро объединения Мухмамед аль-Бухейти, передает телеканал Al Jazeera.
«Сионистское образование перешло все красные линии, нацелившись на иранские ядерные объекты. Мы вмешаемся, чтобы поддержать Иран в отражении сионистских атак, так же как поддержали наших братьев в Газе», — подчеркнул он.
Йеменские хуситы неоднократно атаковали коммерческие суда в Красном море после того, как обострился конфликт в Газе два года назад. Различные виды вооружения применялись и по военным объектам США, и по территории Израиля.
Аль-Бухейти отметил, что после вступления в конфликт хуситы будут координировать свои действия с Ираном. Ранее сообщалось, что ливанское крыло движения «Хезболла» отказалось от вступления в ирано-израильский конфликт, объяснив это опасениями ударов Тель-Авива по Ливану.