Присоединятся ли США к войне Израиля против Ирана? Трамп решает в эти минуты

1:22 Зафиксированы новые запуски баллистических ракет из Ирана в сторону Израиля.
1:01 Иранские военные запустили ракеты по целям в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Верхней Галилее, сообщает иранское агентство IRNA.
0:52 Сообщается, что несколько иранских ракет поразили районы Израиля.
0:47 По итогам Совета по нацбезопасности США какие-либо заявления не планируются, сообщил Белый дом.
0:45 Иранские ракеты вновь атакуют Израиль. Местные СМИ сообщают о запуске не менее 20 ракет. Сирены звучат в центральном и северном Израиле.
0:41 Пентагон привел ВС США в повышенную боевую готовность на базах по всему Ближнему Востоку, включая ОАЭ, Иорданию и Саудовскую Аравию.
0:33 Прямо сейчас Дональд Трамп решает, вступят ли США в войну Израиля против Ирана.
Ранее президент США провел заседание Совета нацбезопасности. В ближайшее время ожидается заявление Трампа.