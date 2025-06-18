Присоединятся ли США к войне Израиля против Ирана? Трамп решает в эти минуты

Пятые сутки продолжается острая фаза военного конфликта между Израилем и Ираном, стороны продолжают обмениваться ракетными ударами. Тегеран пообещал этой ночью особенно масштабные атаки и призвал жителей Тель-Авива и Хайфы покинуть города. В ответ Израиль заявил о готовности нанести удары по ключевым объектам в иранской столице. Тем временем Дональд Трамп не исключил возможности атак по ядерным объектам Ирана и потребовал от республики «полной капитуляции». В эти минуты президент США решает, вступать ли в войну. В ближайшее время ожидается заявление Трампа. Что происходит вокруг обострения на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».