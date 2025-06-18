«Обыкновенный фашизм»: Слуцкий прокомментировал речь Мерца об атаках Израиля

«Риторика Мерца — обыкновенный фашизм, пренебрежение человеческими жизнями ради собственных властных амбиций. Такие политики подводят мир к краю пропасти. Оправдание силового развития событий на Ближнем Востоке — путь к апокалипсису», — заявил Слуцкий в своём телеграм-канале.
Он также выразил убеждение, что урегулирование вопросов, связанных с ядерной программой Ирана, невозможно посредством силы. Политик подчеркнул необходимость обращения к дипломатии. По его словам, ещё не поздно остановить ракетные обстрелы и сесть за стол переговоров.
Напомним, ранее Мерц заявил, что Израиль, нанеся ответный удар по Ирану, «сделал грязную работу», которая требует мужества. По словам канцлера, не начни ЦАХАЛ военную операцию, Европа продолжала бы страдать от «террора этого режима». Он особо отметил свое уважение к руководству Израиля за проявленную смелость.