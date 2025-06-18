«Обыкновенный фашизм»: Слуцкий прокомментировал речь Мерца об атаках Израиля

Напомним, ранее Мерц заявил, что Израиль, нанеся ответный удар по Ирану, «сделал грязную работу», которая требует мужества. По словам канцлера, не начни ЦАХАЛ военную операцию, Европа продолжала бы страдать от «террора этого режима». Он особо отметил свое уважение к руководству Израиля за проявленную смелость.