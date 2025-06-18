Отсутствие гуманитарной помощи в Газе более 100 дней парализует работу всех медицинских учреждений

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Текущие запасы в секторе Газа истощены из-за отсутствия гуманитарной помощи более 100 дней, сложившаяся ситуация серьезно осложняет работу всех медицинских учреждений. Об этом заявил руководитель медицинского отдела международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF) в Газе Фади Альмадхун, передает Агентство Анадолу.
«Ситуация в Газе критическая. С каждым днем она ухудшается. Система здравоохранения практически разрушена. В большинстве районов северной части сектора Газа отсутствуют больницы и медицинские учреждения», — заявил представитель организации.
По его словам, больниц нет и в городе Рафах на юге сектора Газа. Одна из крупнейших клиник в Хан-Юнусе — Европейская больница — не функционирует, а больница Насер работает с перебоями.
«До начала военных действия 7 октября 2023 года в Газе действовали 35 больниц и крупных медицинских учреждений. Сейчас их осталось всего 14», — отметил он, добавив, что операционные находятся в крайне плачевном состоянии.
Альмадхун подчеркнул, что количество пациентов неуклонно растет: ежедневно поступают десятки больных с различными заболеваниями и тяжелыми травмами.
«Многие из них нуждаются в интенсивной терапии и срочных операциях. Большинство пациентов умирают еще до попадания в операционную. Это катастрофа. Не хватает всего: врачей, оборудования, медикаментов, даже элементарной поддержки», — заявил он.
По словам Альмадхуна, если в ближайшие 14 дней не будет новых поставок, работать с текущими запасами не представляется возможным.
«В течение более 100 дней в Газу не поступают ни медицинские принадлежности, ни оборудование. Все запасы на исходе — как у Минздрава, так и у гуманитарных организаций. Количество пациентов растет, а помощь не приходит. Это усугубляет ситуацию не только для нас, но и для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других международных организаций. Мы срочно нуждаемся в открытии всех границ и поставках медицинских грузов», — подчеркнул он.
Альмадхун добавил, что сотрудники «Врачей без границ» распределяют гуманитарную помощь без какой-либо дискриминации, потому что это право всех нуждающихся — не только в Газе, но и по всему миру.
Он также выразил обеспокоенность по поводу распределения помощи через так называемый «Фонд гуманитарной помощи Газе», организованный при участии Израиля и США.
По словам представителя организации, эта структура действует на дискриминационной основе, а получатели помощи нередко становятся мишенью атак: «Неприемлемо, чтобы те, кто пытается получить помощь, становились мишенями и гибли», — сказал Фади Альмадхун. -0-