Отсутствие гуманитарной помощи в Газе более 100 дней парализует работу всех медицинских учреждений

«В течение более 100 дней в Газу не поступают ни медицинские принадлежности, ни оборудование. Все запасы на исходе — как у Минздрава, так и у гуманитарных организаций. Количество пациентов растет, а помощь не приходит. Это усугубляет ситуацию не только для нас, но и для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других международных организаций. Мы срочно нуждаемся в открытии всех границ и поставках медицинских грузов», — подчеркнул он.