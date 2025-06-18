Армия Израиля сообщает о пусках ракет из Ирана

Ранее сообщалось, что Иран подготовил ракеты для ударов по базам Вашингтона на Ближнем Востоке. Тегеран готовится к потенциальным ударам по американским военным объектам, если Соединённые Штаты вмешаются в текущий конфликт. Об это пишет газета The New York Times со ссылкой на собственные источники в американских структурах.