Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия Израиля сообщает о пусках ракет из Ирана

Армия Израиля распространила заявление о фиксации нового ракетного обстрела, осуществлённого с территории Ирана. Населению рекомендовали спрятаться в укрытиях.

Источник: Life.ru

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Защитные системы работают для перехвата угрозы», — говорится в сообщении.

Начат перехват воздушных целей. По данным агентства IRNA, сирены звучат в Тель-Авиве, работает ПВО.

Ранее сообщалось, что Иран подготовил ракеты для ударов по базам Вашингтона на Ближнем Востоке. Тегеран готовится к потенциальным ударам по американским военным объектам, если Соединённые Штаты вмешаются в текущий конфликт. Об это пишет газета The New York Times со ссылкой на собственные источники в американских структурах.