США снова отвергли совместное заявление G7 по Украине

По итогам саммита G7, который в эти дни проходит в Канаде, не будет совместного заявления Большой семерки по ситуации на Украине, так как США выступили против его тезисов. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на канадского чиновника.
«Канада отказалась от планов по выступлению Большой семерки с резким заявлением по поводу войны на Украине после сопротивления со стороны Соединенных Штатов, сообщил канадский чиновник журналистам в кулуарах саммита лидеров во вторник», — говорится в сообщении.
Агентство также отмечает, что США хотели сделать формулировки более мягкими. Однако канадская сторона сочла смягчение несправедливым по отношению к Украине. В итоге только шесть государств-участниц объединения озвучат свою позицию по Незалежной.
На саммите удалось согласовать совместные заявления только по нейтральным вопросам. В частности, речь идет критических минералах, природных пожарах, технологиях искусственного интеллекта.
Ранее «МК» писал, что в ходе саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил о разработке ЕС беспрецедентных санкций против России, чтобы принудить ее сесть за стол переговоров по Украине.