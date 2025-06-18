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Макрон: Евросоюз подготовил новые беспрецедентные санкции в отношении России

Европейский союз подготовил новые «беспрецедентные» санкции в отношении РФ. Об этом заявил во вторник, 17 июня, французский президент Эммануэль Макрон.

Европейский союз подготовил новые «беспрецедентные» санкции в отношении РФ. Об этом заявил во вторник, 17 июня, французский президент Эммануэль Макрон.

Также он утверждает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал рестрикции.

— В том, что касается Украины, наша общая позиция такова, что нам нужно усилить санкции, — это то, что европейцы подготовили с новыми беспрецедентными и гораздо более сильными санкциями, — сообщил французский лидер на саммите G7.

Макрон добавил, что глава США поддерживает подобные действия в отношении России, «однако он не хотел действовать в одиночку», передает РИА Новости.

17 июня Канада внесла в санкционный список экс-супругу президента РФ Владимира Путина Людмилу Очеретную, дочь бывшего главы государства Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и ее третьего мужа Валентина. Кроме того, Оттава включила в профильный перечень директора Большого театра Валерия Гергиева, экс-президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер.