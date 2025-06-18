«Их готовят европейцы и американцы»: Макрон сделал заявление по новым санкциям против РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал ряд заявлений после саммита G7. По его словам, Евросоюз уже закончил разработку нового пакета санкций против Москвы. При этом, добавил французский лидер, над ограничительными мерами продолжают работу и в Вашингтоне. Трансляцию выступления вел Елисейский дворец.
Эмманюэль Макрон заявил, что представители стран G7 якобы пришли к общей позиции: «нужно усилить антироссийские санкции». Он также отметил, что для США по-прежнему важно решить конфликт на Украине.
«Европейцы подготовились с новыми беспрецедентными и гораздо более сильными санкциями, и их готовят американские сенаторы», — оповестил Эмманюэль Макрон.
Он также назвал хорошей новостью оценку хозяина Белого дома Дональда Трампа по американскому проекту санкций. По словам французского лидера, президент США относится к детищу сенаторов относительно положительно.