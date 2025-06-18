«Их готовят европейцы и американцы»: Макрон сделал заявление по новым санкциям против РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал ряд заявлений после саммита G7. По его словам, Евросоюз уже закончил разработку нового пакета санкций против Москвы. При этом, добавил французский лидер, над ограничительными мерами продолжают работу и в Вашингтоне. Трансляцию выступления вел Елисейский дворец.