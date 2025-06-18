Глава пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что 17 июня в Киеве погиб гражданин Соединенных Штатов. Ее слова приводит телеканал Fox News.
«…Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших», — указала Тэмми Брюс.
Как указали на Fox, причиной гибели неназванного американца стал якобы массированный удар Российской Армии по критической инфраструктуре киевского режима. Однако пресс-секретарь Госдепа США не сообщила, с какой целью гражданин ее страны находился на Украине.
В ночь на вторник, 17 мая, Вооруженные силы РФ нанесли масштабный удар по важным объектам боевиков ВСУ, включая точки дислокации американской системы противовоздушной обороны «Пэтриот». Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему новая комбинированная атака может считаться «более жестким методом» борьбы с киевскими радикалами.