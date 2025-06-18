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Reuters: страны G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за США

Страны «Большой семерки» (G7) не смогли согласовать совместное заявление по конфликту на Украине из-за возражений Соединенных Штатов. Об этом 17 июня сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства Канады.

Только шесть стран G7 сделают совместное заявление по поводу Украины, остальные не будут подписываться под ним.

Страны «Большой семерки» (G7) не смогли согласовать совместное заявление по конфликту на Украине из-за возражений Соединенных Штатов. Об этом 17 июня сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства Канады.

«Канада отказалась от планов по выступлению Большой семерки с резким заявлением по поводу конфликта на Украине после сопротивления со стороны Соединенных Штатов… В этом году Канада занимает ротационное председательство в G7. Другим лидерам не нужно подписывать заявления о председательстве G7», — приводит Reuters слова канадского чиновника.

В результате только шесть государств G7 намерены опубликовать отдельное заявление по ситуации на Украине. Его содержание планирует обнародовать глава правительства Канады Марк Карни позднее, сообщает издание.

Ранее в ходе саммита G7, прошедшего в Канаде с 15 по 17 июня 2025 года, официальные лица отмечали отсутствие единой позиции стран по вопросу поддержки Украины. Лидеры «семерки» признали экономический ущерб от антироссийских санкций, а президент США Дональд Трамп отказался подписывать совместные заявления по ряду международных вопросов, включая ситуацию с военным конфликтом в республике.