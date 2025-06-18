Reuters: страны G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за США

«Канада отказалась от планов по выступлению Большой семерки с резким заявлением по поводу конфликта на Украине после сопротивления со стороны Соединенных Штатов… В этом году Канада занимает ротационное председательство в G7. Другим лидерам не нужно подписывать заявления о председательстве G7», — приводит Reuters слова канадского чиновника.