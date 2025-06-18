Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израильские военные «мобилизовали» пикап жены Макаревича*

Армия обороны Израиля конфисковала пикап Mitsubishi L200, принадлежавший Эйнат Кляйн — супруге музыканта Андрея Макаревича*. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook**.

Источник: Life.ru

«Ну что ж, сегодня призвали мою машину. Водителя машины не призвали — кому я там нужна? Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно. И пока моя детка несёт службу (а я надеюсь на её возвращение целой и похорошевшей), я испытываю невероятное дежавю», — написала она.

Кляйн провела параллель с периодом локдауна, когда улицы были пустыми. В текущих обстоятельствах, по её мнению, ЦАХАЛ борется за право граждан на существование.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. В то же время ЦАХАЛ приступила к мобилизации тысяч резервистов. А недавно стало известно, что улицы Тель-Авива опустели из-за ракетных ударов Тегерана. Из-за введения особого режима в городах Израиля ограничена работа общественного транспорта, закрыты госучреждения, а больницы переведены на особый порядок работы.

*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

**Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.