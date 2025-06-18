Израильские военные «мобилизовали» пикап жены Макаревича*

«Ну что ж, сегодня призвали мою машину. Водителя машины не призвали — кому я там нужна? Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно. И пока моя детка несёт службу (а я надеюсь на её возвращение целой и похорошевшей), я испытываю невероятное дежавю», — написала она.