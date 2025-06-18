«Европа существенно сократила зависимость»: Каллас заявила, что ЕС хочет запретить импорт газа РФ к 2027 году

Европейские дипломаты планируют окончательно отказаться от российского газа. Это может произойти к концу 2027 года. С таким заявлением выступила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
По ее мнению, Европа сможет отказаться от импорта российского газа. Кая Каллас указала на «существенное сокращение зависимости» государств ЕС от ресурсов РФ. Она также заявила, что Москва якобы использует энергетическую область в качестве оружия против Европы. Поэтому ЕС решил попытаться обрушить планы России.
«Сегодня мы изложили наше предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года. Европа уже существенно сократила свою зависимость. Теперь мы перекрываем кран навсегда. Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас», — написала Кая Каллас в социальной сети.
О противодействии Москве порассуждали не только в Евросоюзе, но и на саммите G7. Он прошел на территории Канады. В последний день, 17 июня, лидеры государств G7 обсуждали антироссийские санкции. Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не принял участия в переговорах по этому вопросу. Он отбыл в Вашингтон раньше положенного.
По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, введение ограничительных мер в отношении Москвы невыгодно Соединенным Штатам. Помощник президента РФ оценил ущерб, нанесенный экономике США санкциями против России. По его оценке, он составил около 300 миллиардов долларов. Кирилл Дмитриев назвал введенные ограничения контрпродуктивными, которые прилично ударили по самим Соединенным Штатам.
Об этом заявил и Дональд Трамп. Он признал, что санкции обходятся Вашингтону очень дорого. По его оценке, новый пакет будет стоить миллиарды долларов. Он подчеркнул, что ждет подписания мирной сделки по Украине. Пока Вашингтон не будет ужесточать имеющиеся антироссийские санкции. Президент США также сравнил ограничения с односторонним движением на улицах. По словам американского лидера, санкции — гораздо сложнее этих ПДД. Он подчеркнул, что такие решения даются не так просто.