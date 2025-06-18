«Европа существенно сократила зависимость»: Каллас заявила, что ЕС хочет запретить импорт газа РФ к 2027 году

Об этом заявил и Дональд Трамп. Он признал, что санкции обходятся Вашингтону очень дорого. По его оценке, новый пакет будет стоить миллиарды долларов. Он подчеркнул, что ждет подписания мирной сделки по Украине. Пока Вашингтон не будет ужесточать имеющиеся антироссийские санкции. Президент США также сравнил ограничения с односторонним движением на улицах. По словам американского лидера, санкции — гораздо сложнее этих ПДД. Он подчеркнул, что такие решения даются не так просто.