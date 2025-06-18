Стало известно мнение американцев о войне США с Ираном

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп задумался над тем, чтобы вступить в конфликт с Ираном. Также говорилось от том, что он собирается отправить Израилю противобункерные бомбы, чтобы уничтожить подземный ядерный объект в Фордо.