Стало известно мнение американцев о войне США с Ираном

Жители Соединенных Штатов высказались против вступления США в конфликт с Ираном на стороне Израиля. Такую позицию озвучили 60% опрошенных, свидетельствуют данные совместного исследования компании YouGov и журнала Economist.
За американское вмешательство в противостояние на Ближнем Востоке выступили всего 16% участников опроса. Остальные 24% не смогли определиться со своим выбором.
В ходе опроса у американцев спросили мнение на счет участия США в переговорах с Ираном по ядерной программе. В итоге эту идею поддержали 56%. Противниками этого процесса выступили 18%. В исследовании участвовало более 1,5 тысячи взрослых граждан США.
Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп задумался над тем, чтобы вступить в конфликт с Ираном. Также говорилось от том, что он собирается отправить Израилю противобункерные бомбы, чтобы уничтожить подземный ядерный объект в Фордо.