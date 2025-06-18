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Стало известно мнение американцев о войне США с Ираном

Жители Соединенных Штатов высказались против вступления США в конфликт с Ираном на стороне Израиля.

Жители Соединенных Штатов высказались против вступления США в конфликт с Ираном на стороне Израиля. Такую позицию озвучили 60% опрошенных, свидетельствуют данные совместного исследования компании YouGov и журнала Economist.

За американское вмешательство в противостояние на Ближнем Востоке выступили всего 16% участников опроса. Остальные 24% не смогли определиться со своим выбором.

В ходе опроса у американцев спросили мнение на счет участия США в переговорах с Ираном по ядерной программе. В итоге эту идею поддержали 56%. Противниками этого процесса выступили 18%. В исследовании участвовало более 1,5 тысячи взрослых граждан США.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп задумался над тем, чтобы вступить в конфликт с Ираном. Также говорилось от том, что он собирается отправить Израилю противобункерные бомбы, чтобы уничтожить подземный ядерный объект в Фордо.