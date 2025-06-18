Макрон отказался брать ответственность за смену позиции США на саммите G7

Ранее американский президент Дональд Трамп опроверг высказывания своего французского коллеги Эмманюэля Макрона, который связал его досрочный отъезд с саммита G7 в Канаде с усилиями по достижению перемирия между Ираном и Израилем. По словам хозяина Белого дома, президент Франции, стремящийся к публичности, ошибочно истолковал причины его возвращения в Вашингтон. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что Трамп нанёс серьёзное унижение Макрону, покинув саммит раньше времени.