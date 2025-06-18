Израильская система ПВО дала сбой: Ракета-перехватчик рухнула в Тель-Авиве

Момент падения ракеты. Видео © X / Lord Bebo.
Как сообщает агентство Tasnim, перехват не состоялся из-за технической неисправности. Это произошло на фоне массированного ракетного удара, который, по данным иранского информационного ресурса IRNA, был нанесён по израильским объектам в Хайфе, Тель-Авиве, Иерусалиме и северных районах страны, включая Верхнюю Галилею.
Ранее армия Израиля распространила заявление о фиксации нового ракетного обстрела, осуществлённого с территории Ирана. Сообщалось, что защита противовоздушной обороны начала работать для перехвата угрозы. Населению рекомендовали спрятаться в укрытиях.