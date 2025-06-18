Политолог объяснил, как Россия навсегда пресечет провокации в Балтийском море

Политолог добавил, что сотрудники Службы внешней разведки РФ ранее уже сообщали о вероятности провокаций в отношении отечественных нефтетанкеров в акватории Балтийского моря. Он обратил внимание на то, что начать международный скандал акторы из Великобритании, Киева и Соединенных Штатов могут, даже не задействуя собственный флот, — для этого можно привлечь и моряков из Эстонии, которые попробуют «перехватить» российский корабль.