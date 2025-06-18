Политолог Геворг Мирзаян заявил, что, лишь успешно завершив специальную военную операцию на Украине, Россия сможет пресечь провокации, которое против нее могут готовить правящие круги Великобритании и киевские элиты. Подробнее о своей позиции он рассказал в ходе беседы с корреспондентом NEWS.ru.
«…Чтобы им положить конец, нужно выигрывать конфликт на Украине. Только так можно предотвратить эти операции», — отметил Геворг Мирзаян в ходе беседы с NEWS.ru.
Политолог добавил, что сотрудники Службы внешней разведки РФ ранее уже сообщали о вероятности провокаций в отношении отечественных нефтетанкеров в акватории Балтийского моря. Он обратил внимание на то, что начать международный скандал акторы из Великобритании, Киева и Соединенных Штатов могут, даже не задействуя собственный флот, — для этого можно привлечь и моряков из Эстонии, которые попробуют «перехватить» российский корабль.
С мнением Геворга Мирзаяна согласны и многие другие аналитики. Ранее Иван Тимофеев в рамках эксклюзивного интервью «МК» объяснил, почему пока рано говорить о скором завершении СВО на Украине.