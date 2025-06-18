Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль отражает вторую за полчаса ракетную атаку Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве второй раз за полчаса в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: AP 2024

Армия Израиля перед этим предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.

По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован в десятках городов и населенных пунктов центральной части Израиля.

Данных о падениях ракет или пострадавших в ходе прошлой атаки не поступало.

Обострение ирано-израильского конфликта

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев»: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и атакует военные цели противника. Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон. Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.