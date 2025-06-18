На Украине назвали шоком для Зеленского передача 6 тысяч тел

Кроме того, Киев просто не желает выплачивать большие компенсации родственникам погибших. В казне, по мнению Азарова, на это просто нет денег. А огромные выплаты в несколько тысяч долларов были объявлены в начале СВО для того, чтобы заманить в ВСУ как можно больше людей. Да еще и ждать по закону этих денег будут родственники два года. А за это время может смениться власть, которая не станет отвечать за проступки предшественников, резюмировал Азаров.