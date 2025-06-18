На Украине назвали шоком для Зеленского передача 6 тысяч тел

Глава киевского режима Владимир Зеленский пребывает в большом шоке после передачи российской стороной более 6 тысяч тел погибших боевиков ВСУ. Одновременные похороны стольких военнослужащих вызвало у него страх, рассказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, передает РИА Новости.
«Одновременные похороны 6 тысяч тел, это, конечно, деморализация населения. Можете себе представить, что где-то в 100 городах одновременно будут такие массовые захоронения практически… Это такое вот мероприятие, которое, безусловно, для Зеленского будет в минусе очень большом», — отметил он.
Азаров также поделился мнением, почему киевский режим тянул с получением тел несколько дней. По его словам, украинские власти просто не способны организовать такой процесс централизованно. В их рядах творится полная неорганизованность, считает он. Бывший политик рассказал о появлении в местных пабликах печальной шутки по этому поводу: Украина — единственная страна в мире, откуда невозможно выехать живым и въехать мертвым.
Кроме того, Киев просто не желает выплачивать большие компенсации родственникам погибших. В казне, по мнению Азарова, на это просто нет денег. А огромные выплаты в несколько тысяч долларов были объявлены в начале СВО для того, чтобы заманить в ВСУ как можно больше людей. Да еще и ждать по закону этих денег будут родственники два года. А за это время может смениться власть, которая не станет отвечать за проступки предшественников, резюмировал Азаров.
Ранее сообщалось, что киевский режим скрепя зубами все-таки принял первую партию погибших боевиков. В начале этой неделе все тела были переданы украинской стороне.