Макрон заявил, что Евросоюз подготовил новые беспрецедентные санкции против России

Французский лидер подчеркнул, что завершение украинского конфликта критически важно для Соединённых Штатов, поскольку проигрыш Киева поставит под сомнение глобальную роль Вашингтона. Макрон уверен, что санкционное давление может заставить РФ вернуться к переговорам.
«В том, что касается Украины, наша общая позиция такова, что нам нужно усилить санкции, это то, что европейцы подготовили с новыми беспрецедентными и гораздо более сильными санкциями, и то, что готовят американские сенаторы», — сказал он.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал заявление американского коллеги Дональда Трампа, который обвинил его в «ошибке» и досрочно покинул саммит G7 в Канаде. Французский лидер заявил, что не считает себя ответственным за изменение позиции Вашингтона. Кроме того, Макрон отметил, что Трамп, по его словам, поддержал проект о новых санкциях против России.