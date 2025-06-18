Израильская ракета-перехватчик разбилась при запуске

Согласно информации агентства Tasnim, одна из израильских ракет-перехватчиков потерпела аварию в результате неудачного запуска.
В то же время, как сообщает IRNA, с иранской стороны был произведён ракетный обстрел по ряду израильских городов, включая Тель-Авив, Хайфу, Иерусалим и районы Верхней Галилеи.
Напомним, израильские военные отражают ракетную атаку со стороны Тегерана, в частности, в Тель-Авиве работает система противовоздушной обороны. Кроме того, в городе звучит тревога с воздуха, а также слышны взрывы.