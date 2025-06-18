ЦАХАЛ заявил, что «Железный Купол» пытается перехватить новую волну ракет Ирана

Применяемая уже много лет для уничтожения самодельных палестинских снарядов система ПВО Израиля «Железный Купол» продемонстрировала, что не всегда способна справляться с сериями атак иранских баллистических ракет, которые продолжаются с начала эскалации конфликта 13 июня. Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему последние несколько дней заставили противовоздушной оборону страны «сойти с ума».