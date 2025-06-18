ЦАХАЛ заявил, что «Железный Купол» пытается перехватить новую волну ракет Ирана

Представители ЦАХАЛ сообщили о начале новой серии ракетых атак со стороны Армии Ирана. Подробности приведены в официальном Telegram-канале.
«Населению предписано войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления», — заявили в ЦАХАЛ.
Как указали израильские военнослужащие в 01:27 по Московскому времени, система противовоздушной обороны начала попытки перехватить запущенные ракеты. В 01:42 ЦАХАЛ сообщил, что гражданскому населению допускается выйти из убежищ — теме не менее новая волна ударов Вооруженных сил Ирана еще продолжается.
Применяемая уже много лет для уничтожения самодельных палестинских снарядов система ПВО Израиля «Железный Купол» продемонстрировала, что не всегда способна справляться с сериями атак иранских баллистических ракет, которые продолжаются с начала эскалации конфликта 13 июня. Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему последние несколько дней заставили противовоздушной оборону страны «сойти с ума».