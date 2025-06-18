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«Не избежит проклятия»: Пушков предупредил Трампа о риске повторить судьбу президентов США

Член Совета Федерации Алексей Пушков предупредил в своём Telegram-канале о последствиях, которые может повлечь за собой американская военная операция против Ирана. По его словам, подобный шаг лишит Дональда Трампа статуса единственного лидера США за последние десятилетия, избежавшего вооружённых конфликтов при нахождении у власти.

Источник: Life.ru

Пушков напомнил, что с момента окончания президентства Джимми Картера каждый глава Белого дома ввязывался в ту или иную войну. Республиканец до сих пор оставался исключением, подчёркивая, что за весь срок в должности не отдал приказов о начале боевых действий.

«Война против Ирана может, однако, стать войной Трампа. И тогда он не избежит проклятия, подстерегающего всех президентов США», — отметил сенатор.

Напомним, 15 июня Трамп допустил участие Соединённых Штатов в конфликте Израиля и Ирана, а также призвал лидера исламской республики аятоллу Али Хаменеи капитулировать. Однако уже на следующий день источник в Белом доме сообщил, что республиканец с большим скепсисом смотрит на идею втягивания США в конфликт на Ближнем Востоке.