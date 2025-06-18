«Не избежит проклятия»: Пушков предупредил Трампа о риске повторить судьбу президентов США

Пушков напомнил, что с момента окончания президентства Джимми Картера каждый глава Белого дома ввязывался в ту или иную войну. Республиканец до сих пор оставался исключением, подчёркивая, что за весь срок в должности не отдал приказов о начале боевых действий.
«Война против Ирана может, однако, стать войной Трампа. И тогда он не избежит проклятия, подстерегающего всех президентов США», — отметил сенатор.
Напомним, 15 июня Трамп допустил участие Соединённых Штатов в конфликте Израиля и Ирана, а также призвал лидера исламской республики аятоллу Али Хаменеи капитулировать. Однако уже на следующий день источник в Белом доме сообщил, что республиканец с большим скепсисом смотрит на идею втягивания США в конфликт на Ближнем Востоке.