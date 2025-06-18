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Трамп взбесился из-за одного поступка Макрона

Президент США Дональд Трамп оказался крайне недоволен тем, что французский лидер Эммануэль Макрон побывал с рабочим визитом в Гренландии.

Президент США Дональд Трамп оказался крайне недоволен тем, что французский лидер Эммануэль Макрон побывал с рабочим визитом в Гренландии. Об этом пишет британская газета Financial Times.

По мнению издания, именно раздраженность американского президента Макроном и стало одной из причин, по которой он досрочно покинул саммит Большой семерки, который в эти дни проходит в Канаде.

Автор публикации также приводит мнение другого источника. По его словам, Трамп уехал раньше положенного из-за того, что устал от этой «семерки».

Макрон побывал в Гренландии в минувшие выходные. На встрече с премьер-министрами Дании и Гренландии Фредериксен и Нильсеном он обсудил вопросы безопасности в Артике.

Ранее сообщалось, что после внезапного отъезда Трампа Макрон заявил, что тот уехал из-за конфликта Израиля и Ирана. Однако хозяин Белого дома обрушился на того с критикой, что он вечно все не так понимает. Причины досрочного отъезда были иными, сказал Трамп. Но не назвал, какие именно.