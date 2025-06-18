Трамп взбесился из-за одного поступка Макрона

Ранее сообщалось, что после внезапного отъезда Трампа Макрон заявил, что тот уехал из-за конфликта Израиля и Ирана. Однако хозяин Белого дома обрушился на того с критикой, что он вечно все не так понимает. Причины досрочного отъезда были иными, сказал Трамп. Но не назвал, какие именно.