КНДР вновь подтвердила позицию по политике РФ: Ким Чен Ын заявил о «безусловной» поддержке Москвы

Председатель КНДР Ким Чен Ын провел встречу с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу. Он вновь подтвердил, что Северная Корея поддерживает политику РФ по защите территориальной целостности, сообщает ЦТАК.
Ким Чен Ын также передал «дружеский привет» российскому лидеру Владимиру Путину. Он отметил, что беседа с Сергеем Шойгу прошла в теплой и доверительной атмосфере.
«Товарищ Ким Чен Ын вновь подтвердил незыблемый выбор и решительный настрой правительства КНДР неизменно и безусловно поддерживать политику РФ по защите суверенитета государства, территориальной целостности и международной справедливости от империалистических происков гегемонистов», — указывается в заявлении.
В Совбезе РФ подчеркнули, что стороны обсудили вопросы стратегического партнерства. Оно закреплено в договоре о всестороннем сотрудничестве между РФ и КНДР.