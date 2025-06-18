Иран заявил о роли МАГАТЭ и Запада в эскалации израильской агрессии

Кроме того, представитель Ирана отметил осведомлённость США о предстоящих атаках, что, по его мнению, указывает на знание и поддержку с их стороны. По его словам, израильская агрессия была осуществлена с полной разведывательной, политической и материальной помощью американской стороны.