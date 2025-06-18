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Постпред России в ООН сообщил, что Совбез отказался осудить теракты Киева

Постоянный представитель России при Организации Объединенных наций сообщил, что Совет безопасности не поддержал проект резолюции, осуждающей теракты неонацистов киевского режима.

Постоянный представитель России при Организации Объединенных наций сообщил, что Совет безопасности не поддержал проект резолюции, осуждающей теракты неонацистов киевского режима. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале Постпредства РФ.

«Для нас было важно, чтобы Совет послал четкий сигнал, который мог бы продемонстрировать единство его членов и стать сдерживающим фактором для террористов. К сожалению, этого не произошло… Любое оправдание терроризма неприемлемо», — подчеркнул Василий Небензя.

Постпред отметил, что предложенная Россией резолюция основывалась как на уже имеющихся нормативно-правовых актах ООН, так и на других международные соглашения, направленных на противодействие экстремизму.

Василий Небензя отдельно обратил внимание на то, что радикалы киевского режима имели четкую цель навредить мирным жителям российских регионов.

Произошедшие 31 мая, 5 и 7 июня теракты в рамках так называемой операции «Паутина» главаря украинских боевиков Владимира Зеленского и его СБУ стали шоком и для многих политиков на Западе. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснил, почему после этих экстремистских действий американский Президент Дональд Трамп продолжить дистанцироваться от помощи киевскому режиму.