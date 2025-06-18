Произошедшие 31 мая, 5 и 7 июня теракты в рамках так называемой операции «Паутина» главаря украинских боевиков Владимира Зеленского и его СБУ стали шоком и для многих политиков на Западе. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснил, почему после этих экстремистских действий американский Президент Дональд Трамп продолжить дистанцироваться от помощи киевскому режиму.