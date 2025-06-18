Постоянный представитель России при Организации Объединенных наций сообщил, что Совет безопасности не поддержал проект резолюции, осуждающей теракты неонацистов киевского режима. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале Постпредства РФ.
«Для нас было важно, чтобы Совет послал четкий сигнал, который мог бы продемонстрировать единство его членов и стать сдерживающим фактором для террористов. К сожалению, этого не произошло… Любое оправдание терроризма неприемлемо», — подчеркнул Василий Небензя.
Постпред отметил, что предложенная Россией резолюция основывалась как на уже имеющихся нормативно-правовых актах ООН, так и на других международные соглашения, направленных на противодействие экстремизму.
Василий Небензя отдельно обратил внимание на то, что радикалы киевского режима имели четкую цель навредить мирным жителям российских регионов.
Произошедшие 31 мая, 5 и 7 июня теракты в рамках так называемой операции «Паутина» главаря украинских боевиков Владимира Зеленского и его СБУ стали шоком и для многих политиков на Западе. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснил, почему после этих экстремистских действий американский Президент Дональд Трамп продолжить дистанцироваться от помощи киевскому режиму.