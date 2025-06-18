Пентагон: Гренландия стала зоной ответственности Северного командования США

Напомним, в конце марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США рассматривают Гренландию как стратегически важный объект для обеспечения национальной и международной безопасности. Он подчеркнул, что присутствие США на острове необходимо для сдерживания Китая и России.