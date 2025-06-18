Пентагон: Гренландия стала зоной ответственности Северного командования США

Гренландия включена в список территорий, которые являются зоной оперативной ответственности Северного командования Вооружённых сил США (NORTHCOM), сообщил журналистам помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.
Он напомнил, что за остров ранее отвечало Европейское командование ВС США (EUCOM). Парнелл уточнил, что изменение позволит укрепить обороноспособность континентальной части Соединённых Штатов, а также поможет укрепить позиции Вашингтона в Западном полушарии и углубить сотрудничество с партнёрами в Арктическом регионе.
Напомним, в конце марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США рассматривают Гренландию как стратегически важный объект для обеспечения национальной и международной безопасности. Он подчеркнул, что присутствие США на острове необходимо для сдерживания Китая и России.
Позже президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» рассказал, что США давно вынашивали планы по присоединению Гренландии.