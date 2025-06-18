Израиль снова зафиксировал ракетные запуски со стороны Ирана

В связи с атакой было объявлено экстренное предупреждение, гражданскому населению предписано срочно укрыться в защищённых зонах и не покидать их до получения официального разрешения. Подобная тревога объявляется не впервые — в ночь на среду израильская армия также докладывала о запуске ракет из Ирана.