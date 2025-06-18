В Сети появились кадры массированного воздушного удара Ирана по Израилю

Агентство IRNA сообщает о запуске ракет по целям в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Верхней Галилее. На записях очевидцев видно множество попаданий. Несмотря на работу системы ПВО, включая «Железный купол», ей не удается полностью отразить атаку из-за большого количества ракет.