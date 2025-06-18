В Сети появились кадры массированного воздушного удара Ирана по Израилю

В интернете распространяются видео, на которых запечатлен новый масштабный воздушный удар Ирана по территории Израиля.
Агентство IRNA сообщает о запуске ракет по целям в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Верхней Галилее. На записях очевидцев видно множество попаданий. Несмотря на работу системы ПВО, включая «Железный купол», ей не удается полностью отразить атаку из-за большого количества ракет.
Одно из видео демонстрирует сбой зенитной ракеты, которая падает непосредственно в Тель-Авиве — это уже третий случай, когда системы противоракетной обороны Израиля случайно поражают жилые дома.
Ранее сообщалось, как одна из израильских ракет-перехватчиков потерпела аварию в результате неудачного запуска.