Посольство США в Иерусалиме замораживает работу из-за создавшейся угрозы

Посольство Соединенных Штатов в Иерусалиме временно прекращает работу с 18 июня. Подробности приведены на официальном сайте американской дипмиссии.
«Посольство США знает, что третьи лица помогают гражданам США покинуть Израиль. Хотя мы не можем рекомендовать предоставляющих подобные услуги, мы понимаем, что некоторые из них смогли успешно помочь гражданам США», — заявили в Посольстве.
Как указали в дипмиссии, работа будет приостановлена с 18 по 20 июня. Сотрудники посольства также напомнили всем американцам, что израильские аэропорты и водные гавани сейчас не принимают и не выпускают транспорт.
Согласно данным дипломатов, по-прежнему действуют контрольно-пропускные пункты на границе с Иорданией, однако и там уже установлены ограничения.
Заявление Посольства США последовало вскоре после сообщений о начале новой серии ракетных удар Вооруженных сил Ирана по израильским объектам в ночь на среду, 18 июня.
Согласно информации инсайдеров, Иранская Армия уже готова атаковать американское военные базы на территории Ближнего Востока в случае дальнейшей эскалации.