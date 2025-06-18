Мерц сообщил, что ожидает введения новых антироссийских санкций США

По итогам саммита G7 канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на возможное ужесточение антироссийских санкций со стороны США, отметив, что относится к этому с осторожным оптимизмом.
Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X*.
Тем временем, по данным Bloomberg, обсуждения между президентом США Дональдом Трампом и другими участниками встречи не привели к пересмотру американской позиции — он по-прежнему не склонен усиливать ограничения против Москвы.
Как напоминает издание Politico, глава Белого дома во время саммита подчеркнул, что ужесточение санкций требует слишком больших затрат, а инициатива в этом вопросе, по его мнению, должна исходить от европейских стран.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что G7 констатировала многомиллиардный ущерб от санкций против РФ.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.