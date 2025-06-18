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«Мир запомнит это на века»: Иран пугающе намекнул на грядущий сюрприз

Иранские государственное телевидение IRIB анонсировало значимое событие, которое должно произойти уже сегодня. Утверждается, что нас ждёт сюрприз, который мир запомнит на века.

Источник: Life.ru

Хотя подробности не раскрываются, тон сообщения указывает на возможную демонстрацию силы или масштабный политический шаг. Подобные заявления с намёком на «запоминающийся сюрприз» звучат на фоне усиливающейся напряжённости в регионе и многочисленных сообщений о боевой активности со стороны Тегерана.

Ранее сообщалось, что израильская армия вновь зафиксировала пуски ракет со стороны Ирана, направленные на территорию еврейского государства. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что системы ПВО задействованы для отражения угроз. На фоне обострения конфликта Тегеран также выразил готовность нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке в случае вмешательства Вашингтона. Кроме того, источник в иранских силовых структурах сообщил, что в распоряжении Ирана имеются средства, которые способны застать Израиль врасплох.