«Мир запомнит это на века»: Иран пугающе намекнул на грядущий сюрприз

Ранее сообщалось, что израильская армия вновь зафиксировала пуски ракет со стороны Ирана, направленные на территорию еврейского государства. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что системы ПВО задействованы для отражения угроз. На фоне обострения конфликта Тегеран также выразил готовность нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке в случае вмешательства Вашингтона. Кроме того, источник в иранских силовых структурах сообщил, что в распоряжении Ирана имеются средства, которые способны застать Израиль врасплох.