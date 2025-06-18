КСИР заявил о полном контроле Ирана над воздушным пространством Израиля

«Сегодняшняя ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий и что ее жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками», — говорится в заявлении.
Ранее Иран дважды за ночь нанес ракетные ракетные удары по Израилю. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован в десятках городов и населенных пунктов центральной части страны. Информация о падениях ракет или пострадавших не поступала.
Обострение ирано-израильского конфликта
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев»: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и атакует военные цели противника. Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон. Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.