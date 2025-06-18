Китай отправил в Иран исчезающие самолеты

Транспортные самолеты, которые Китай отправляет в сторону Ирана, пропадают с радаров обнаружения. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
«Данные показали, что в каждом полете самолет летел на запад вдоль северного Китая, пересекая Казахстан, затем на юг в Узбекистан и Туркменистан, а затем исчезал с радаров по мере приближения к Ирану», — отмечается в публикации.
В издании сообщили, что конечной точкой маршрута для каждого борта был Люксембург. Но авто публикации предположил, что самолеты вряд ли долетали до Европы.
На Западе обеспокоились видом грузов, которые поставляет Китай Ирану. Отмечается, что таким образом Поднебесная может оказывать поддержку исламской республике в борьбе с Израилем.
Ранее «МК» писал, что йеменские хуситы заявили о намерении ввязаться в конфликт, чтобы помочь Ирану против еврейского государства. В свою очередь ливанская группировка «Хезболлы» отказалась от участия в данном противостоянии.