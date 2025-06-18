Иранское гостелевидение заявили о «сюрпризе», который запомнится миру

Telegram-канал «Политика страны» передаёт, что иранский государственный телеканал пообещал миру «необычайный сюрприз».
«Сегодня вечером произойдет нечто, что человечество будет помнить веками», — цитирует канал заявление телевещателя.
Ранее The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп рассматривает несколько сценариев, в том числе возможный военный удар по Ирану, однако его ближайшее окружение не пришло к единому мнению. Вслед за этим The New York Times сообщила, что Тегеран привёл в боевую готовность ракеты и другую технику для потенциального удара по американским объектам, если Вашингтон решит участвовать в вооружённой операции против Ирана.
Эскалация между Израилем и Ираном продолжается с 13 июня. Тель-Авив объявил о военной операции против Тегерана, мотивировав это тем, что Иран якобы приблизился к созданию ядерного оружия. Иран эти обвинения отверг и ответил массированным пуском сотен баллистических ракет по израильской территории.