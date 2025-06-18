Стала известна причина госпитализации министра внутренней безопасности США

Аллергическая реакция стала поводом для госпитализации главы DHS США Кристи Ноэм. Как заявила РИА Новости её помощница Триша Маклафлин, министр остаётся под наблюдением врачей, однако её состояние стабильно.
«Сегодня у Кристи Ноэм возникла аллергия, и её доставили в больницу в целях предосторожности. Она в сознании и быстро восстанавливается», — отметила Маклафлин.
По сведениям CNN, чиновницу привезли в одну из столичных клиник, где она разговаривала с личной охраной. The Hill рассматривает Ноэм как потенциального участника президентской кампании 2028 года.