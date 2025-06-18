Иран заявил о полном контроле неба над Израилем

Иранские военные после очередной ночной атаки по территории Израиля заявили, что полностью контролируют небо над еврейским государством. Об этом сообщает агентство IRNA, ссылаясь на данные КСИР.
«Сегодня ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий, и что их жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками», — говорится в сообщении.
Перед этим израильская армия распространила сообщение, что был зафиксирован очередной залп со стороны Ирана. Система противовоздушной обороны «Железный купол» пыталась отразить атаки.
Ранее «МК» писал, что транспортные самолеты, которые Китай отправляет в сторону Ирана, пропадают с радаров обнаружения.