FT: Макрон разозлил Трампа визитом в Гренландию перед саммитом G7

Американский президент мог покинуть саммит G7 из-за визита Макрона в Гренландию.
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство визитом президента Франции Эммануэля Макрона в Гренландию, что могло повлиять на его решение досрочно покинуть саммит G7 в Канаде. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди государств — участников Группы семи.
«Решение Макрона сделать символическую остановку в Гренландии по пути на саммит вызвало раздражение Трампа и способствовало его решению покинуть саммит досрочно», — говорится в публикации FT. Издание ссылается на официальные лица, которые пожелали остаться анонимными.
Как уточняет Financial Times, один из неназванных британских чиновников заявил, что решение Трампа покинуть саммит могло быть связано и с усталостью от формата G7. Подчеркивается, что обсуждение вопросов Арктики и потенциального перераспределения влияния в регионе остается чувствительной темой для Вашингтона.
Экстренный отъезд Трампа вызвал беспокойство среди союзников. Они начали опасаться, что лидер может таким же образом неожиданно покинуть саммит НАТО, который пройдет в Гааге на следующей неделе. Это, по мнению официальных лиц, может стать подарком для Москвы.
Ранее Дональд Трамп уже опровергал заявления Эммануэля Макрона о причинах своего досрочного отъезда с саммита G7, назвав их ошибочными, и подчеркивал, что его возвращение в Вашингтон связано с более важными делами, не связанными с прекращением огня между Израилем и Ираном. Белый дом официально объяснил отъезд президента США развитием ситуации на Ближнем Востоке, однако подробности не раскрывались, а саммит Трамп покинул раньше намеченного срока на фоне усиления напряженности вокруг иранских ядерных объектов.