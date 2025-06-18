FT: Макрон разозлил Трампа визитом в Гренландию перед саммитом G7

Ранее Дональд Трамп уже опровергал заявления Эммануэля Макрона о причинах своего досрочного отъезда с саммита G7, назвав их ошибочными, и подчеркивал, что его возвращение в Вашингтон связано с более важными делами, не связанными с прекращением огня между Израилем и Ираном. Белый дом официально объяснил отъезд президента США развитием ситуации на Ближнем Востоке, однако подробности не раскрывались, а саммит Трамп покинул раньше намеченного срока на фоне усиления напряженности вокруг иранских ядерных объектов.