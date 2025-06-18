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ВВС Ирана заявили о полном контроле над воздушным пространством Израиля

Иранские воздушные силы в ходе ночной операции заявили о полном контроле над воздушным пространством Израиля. Сообщение об этом опубликовало агентство IRNA, ссылаясь на официальное заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Источник: Life.ru

В опубликованном сообщении утверждается, что недавняя ракетная атака продемонстрировала способность доминировать в воздушном пространстве Израиля, а также уязвимость местного населения перед подобными ударами.

Согласно информации агентства Mehr, представители КСИР призвали жителей одного из районов Тель-Авива к немедленной эвакуации.

А ранее ВВС Израиля провели серию ударов по Тегерану. В результате произошёл большой взрыв в пригороде столицы. ЦАХАЛ также зафиксировал запуск ракет с территории Ирана. В связи с атакой было объявлено экстренное предупреждение, гражданскому населению предписано срочно укрыться в защищённых зонах.