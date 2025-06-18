ВВС Ирана заявили о полном контроле над воздушным пространством Израиля

А ранее ВВС Израиля провели серию ударов по Тегерану. В результате произошёл большой взрыв в пригороде столицы. ЦАХАЛ также зафиксировал запуск ракет с территории Ирана. В связи с атакой было объявлено экстренное предупреждение, гражданскому населению предписано срочно укрыться в защищённых зонах.