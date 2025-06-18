Telegraph: Китай отправил в сторону Ирана грузовые самолеты

По данным Telegraph, первый самолет вылетел 14 июня, остальные — в последующие два дня. Они следовали на запад вдоль северного Китая, пролетали над Казахстаном, затем направлялись на юг через Узбекистан и Туркменистан, после чего пропадали с радаров, приближаясь к Ирану. Хотя Люксембург указывался как конечный пункт, самолеты, вероятно, не долетали до Европы.